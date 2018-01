Saretta estréia quarta-feira em Lyon O tenista Flávio Saretta fará sua estréia no Torneio de Lyon, na França, nesta quarta-feira, diante do francês Arnaud Clement. O francês, que no domingo sagrou-se campeão do Torneio de Metz, também na França, ocupa atualmente o 27º lugar no ranking mundial. O brasileiro é o 46º. O torneio de Lyon é disputado no carpete coberto e distribui 800 mil euros em prêmios. Sem atuar no circuito profissional desde a Copa Davis há 15 dias, Saretta treinou no domingo com o argentino Guillermo Cañas e nesta segunda-feira bateu bola em dois períodos, num deles, com o eslovaco Dominik Hrbaty, nº 62 do mundo. ?Treinar com esses caras está me ajudando a entrar em ritmo de jogo. Já estou sentindo a bola de novo nesse tipo de piso (o mesmo jogado na Davis)?, contou o brasileiro. Saretta e Clement se enfrentaram apenas uma vez no circuito. Foi no Australian Open do ano passado e o francês levou a melhor, vencendo a partida por 2 sets a um, com parciais de 6/4, 7/6 e 6/4.