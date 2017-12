Saretta facilita a vida de Marcos Daniel Com a derrota para o austríaco Oliver Marach por 3/6, 6/3 e 6/1, na segunda rodada da etapa de Aracaju da Copa Petrobrás, Flávio Saretta deixou a vida do gaúcho Marcos Daniel mais confortável, pois vai manter por pelo menos mais uma semana a condição de tenista número 1 do Brasil.