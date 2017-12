Saretta: fora do ATP de Scottsdale O tenista brasileiro Flavio Saretta está fora do ATP de Scottsdale, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira à noite, Saretta foi derrotado pelo espanhol Alberto Costa por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/5). Com este resultado, Saretta deve deixar o grupo dos 100 melhores do mundo. Este jogo foi válido pela primeira rodada do torneio, que teve como principal destaque a vitória do inglês Greg Rusedski sobre o argentino Franco Squillari, por 2 sets a 1 (4/6, 6/1 e 7/5) no confronto dos canhotos.