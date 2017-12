Saretta ganha e avança em Buenos Aires Flavio Saretta passou para as quartas-de-final da segunda etapa da Copa Petrobras, torneio challenger que está sendo disputado em Buenos Aires, na Argentina. Nesta quinta-feira, o tenista brasileiro derrotou o argentino Cristian Villagran por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 6/1. Na semana passada, na etapa chilena da Copa Petrobras, Saretta tinha sido eliminado justamento por Villagran, que ocupa o 222º lugar no ranking mundial. Mas conseguiu a vingança nesta quinta-feira. Cabeça-de-chave número 1 do torneio em Buenos Aires, que distribui US$ 50 mil em prêmios, Saretta volta a jogar nesta sexta-feira. Mas seu adversário ainda não está definido: sai do jogo entre o espanhol Fernando Vicente e o argentino Mariano Puerta.