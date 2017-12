Saretta ganha na estréia do US Open Flávio Saretta estreou com vitória no US Open. Nesta terça-feira, o tenista brasileiro derrotou o norte-americano Vincent Spadea, que era o cabeça-de-chave número 32 do torneio. Após 3 horas e 36 minutos de jogo, ele ganhou por 3 sets a 1, com parciais 6/3, 6/1, 5/7 e 7/6 (10/8). O próximo adversário de Saretta em Nova York será o equatoriano Nicolas Lapentti, que também ganhou nesta terça-feira. Ele fez 3 a 2 (4/6, 6/3, 7/5, 3/6 e 6/4) no eslovaco Karol Beck. O duelo transformou-se num belo teste de resistência e perseverança para Saretta. Afinal, o brasileiro sacou duas vezes para o jogo - com 5 a 4 no terceiro set e 6 a 5 no quarto - e desperdiçou quatro match points. Depois de Saretta dominar os dois primeiros sets, Spadea já parecia conformado com a derrota. O problema é que o brasileiro sentiu a responsabilidade e deixou o adversário vencer o terceiro e abrir vantagem de 4 a 1 no quarto set. Mas o número 2 do Brasil ainda conseguiu se recuperar e fechar o jogo no tie break do quarto set.