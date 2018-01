Saretta ganha na estréia na Argentina O tenista brasileiro Flávio Saretta venceu nesta segunda-feira em sua estréia no Aberto de Buenos Aires, na Argentina. Ele ganhou do espanhol Albert Montanes por 6-3, 0-6 e 6-2. A vitória no torneio, além de garantir pontos no ranking da ATP, rende US$ 380 mil.