Saretta ganha na República Checa O tenista brasileiro Flávio Saretta estreou com vitória no Torneio Challenger de Prostejov, na República Checa. Ele venceu nesta quarta-feira o francês Jerome Haehnel por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. ?É muito bom voltar a jogar no nível que estou jogando?, disse Saretta, que está na 132ª posição do ranking mundial. Nesta quinta-feira, ele enfrentará o australiano Peter Luczak.