Saretta herda vaga de Ivanisevic A sorte bateu à porta do tenista brasileiro Flávio Saretta. No mesmo dia em que amargou uma derrota na última rodada do qualifyingdo Masters Series de Key Biscayne - perdeu para Michael Llodra por 2 sets 1 e desperdiçou dois match points - a boa notícia veio um pouco mais tarde. Com a desistência do croata Goran Ivanisevic, agora com uma lesão no pé, Saretta entra no torneio como lucky looser, ou seja, um perdedor de sorte. No caso de Saretta, de muita sorte. Na primeira rodada da chave principal, Saretta vai enfrentar o equatoriano Nicolas Lapentti.