Saretta herda vaga na Austrália Além de Ricardo Mello, já garantido pelo ranking, o Brasil tem mais um tenista confirmado na chave principal do Aberto da Austrália. Flávio Saretta, atual número 111 do mundo, herdou a vaga após a desistência de 10 tenistas. O torneio, o primeiro Grand Slam da temporada, começa segunda-feira, em Melbourne. Outros dois brasileiros tentam uma vaga no Aberto da Austrália, através do qualifying. André Sá estréia diante do suíço Stanilas Wawrinka e Nanda Alves, na chave feminina, joga com a polonesa Nina Bratchikova.