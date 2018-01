Saretta joga às 14h30; Mello às 15h Depois de estrearem com vitória no ATP de Viña del Mar e no ATP de Delray Beach, respectivamente, Flávio Saretta e Ricardo Mello voltam a jogar nesta quinta-feira. Saretta enfrenta o argentino José Acasuso em busca de uma vaga nas quartas-de-final do torneio chileno às 14h30, enquanto Mello tenta às 15 horas uma vaga na mesma fase contra o sul-africano Wesley Moodie, pelo torneio norte-americano. Pela primeira rodada de Viña del Mar, o argentino Gaston Gaudio derrotou o checo Jiri Novak por 7-6 (8/6) e 6-2. Já na segunda rodada do torneio chileno avançaram David Ferrer, Rubén Ramírez Hidalgo, Filippo Volandri e Agustín Calleri. Em Delray Beach, o norte-americano Kevin Kim bateu o compatriota Todd Widom por 6-2 e 6-3; o belga Xavier Malisse superou o argentino Juan Pablo Guzmán por 6-4, 3-6 e 6-1; Vince Spadea, dos EUA, bateu o russo Teimuraz Gabashvili por 4-6, 7-5 e 6-3 enquanto a partida entre o paraguaio Ramón Delgado e o chinês Peng Sun foi suspensa pela chuva quando o duelo estava empatado em um set para cada.