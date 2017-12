Saretta joga às 16 horas contra Chela Em busca de uma boa campanha, Flávio Saretta vai fazer um teste duplo em sua estréia no Brasil Open. Vai jogar com o bom tenista argentino Juan Ignácio Chela, sob o forte sol da Costa do Sauípe. Sua partida deverá começar por volta das 16 horas. A rodada começa com Jaun Mônaco diante de Nicolas Massu, às 14h30, seguido do jogo de Saretta. O cabeça-de-chave número 1, Carlos Moyá, jogará às 18 horas com Tomas Behrend, brasileiro radicado na Alemanha. Às 20h30 Gustavo Kuerten entra em quadra para enfrentar o espanhol Oscar Hernandez. Na quadra 1, a programação é a seguinte: às 14h30, Richard Gasquet (FRA) vs. Franco Ferreiro (BRA), seguido de Pedro Braga (BRA) vs. Luis Horna (PER), depois Albert Portas (ESP) vs. Agustin Calleri (ARG) e as duplas com David Ferrer (ESP)/Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) vs. Franco Ferreiro/Marcelo Melo (BRA).