Saretta joga em Casablanca às 9 horas O tenista paulista Flávio Saretta volta à quadra nesta sexta-feira em busca de uma vaga na semifinal do torneio de Casablanca, disputado no Marrocos. Ele enfrenta o francês Julien Bouttter, número 102 do ranking de Entradas. Nesta quinta-feira, Saretta e Fernando Meligeni foram eliminados nas quartas-de-final de duplas pelos checos Frantisek Cermak e Leos Friedel por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-2.