Saretta joga nesta sexta às 18 horas Satisfeito com o dia de folga que ganhou - "Foi bom para recuperar as forças" -, Flávio Saretta quer manter a tradição de boas campanhas este ano em torneios do Grand Slam. Ele enfrenta o equatoriano Nicolas Lapentti nesta sexta-feira, por volta das 18 horas de Brasília, pela segunda rodada do US Open. Antes de Saretta x Lapentti jogam a partir do meio dia de Brasília, Fabiola Zuluaga diante de Elena Likhotseva, depois Lars Burgsmuller com Sjeng Schalken e Rainer Schuettler x Nicolas Kiefer. Nesta temporada, Saretta esteve nas oitavas-de-final de Roland Garros - com vitória sobre Yevgeny Kafelnikov -, chegou à terceira rodada de Wimbledon e agora, tenta o mesmo no US Open. Número 57 do ranking mundial, Lapentti vive fase irregular na carreira e o brasileiro quer se aproveitar disso. Saretta e Lapentti só se enfrentaram uma vez, no Torneio de Viña Del Mar do ano passado, com vitória do equatoriano em jogo decidido apenas no tie break do terceiro set.