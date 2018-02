Saretta joga para ser número 1 O tenista Flávio Saretta tem motivos de sobra para fazer uma boa campanha esta semana na etapa de Montevidéu da Copa Petrobras. Afinal, se vencer apenas duas partidas ? alcançar as quartas de final ? irá destronar Ricardo Mello, passando a ser o novo número 1 do Brasil. Se ganhar o campeonato vai também poder comemorar sua volta ao grupo dos cem melhores do ranking da ATP. Na lista divulgada nesta segunda-feira, Saretta subiu para 109 do mundo, enquanto Mello caiu para 108. O gaúcho Marcos Daniel está em 111, mas não joga esta semana por estar contundido. A motivação de Saretta é grande, mas os desafios também prometem a mesma intensidade. O brasileiro pega na estréia da terceira etapa da Copa Petrobrás, no Clube Carrasco, a jovem revelação argentina Juan Martin Del Potro. Outro brasileiro que está bastante motivado é Júlio Silva. Depois de ganhar o título domingo, em Santiago do Chile, subiu 24 posições, está em 156, e estréia no Uruguai diante do argentino Diogo Hartfield. Entre os líderes do ranking, a briga é pelas últimas duas vagas da milionária Copa do Mundo de Tênis, o Master de Xangai, que serão definidas esta semana no Master Series de Paris. Já estão classificados para o Mundial Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, André Agassi e Marat Safin. Nove jogadores como Guillermo Coria, Nikolay Davydenko, Ivan Ljubicic, Gaston Gáudio, Mariano Puerta, David Nalbandian, Fernando Gonzalez, Thomas Johannson e David Ferrer brigam pelos dois últimos lugares para Xangai. No Master Ferminino, o WTA Championships ? que dará a campeã US$ 1 milhão e mais um Porsche ? a belga Justine Henin Hardenne desistiu da competição, que será jogado na próxima semana em Los Angeles, por causa de uma lesão. Já estão garantidas entre as oito melhores, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Maria Sharapova e Amelie Mauresmo.