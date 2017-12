Saretta joga por volta das 17 horas Flávio Saretta terá uma missão muito difícil neste domingo, pela terceira rodada do US Open, o torneio do Grand Slam disputado em Nova York. O tenista brasileiro entra na quadra central Arthur Ashe, por volta das 17 horas (horário de Brasília), para enfrentar o norte-americano Andy Roddick, um dos grandes favoritos ao título. Atualmente, Saretta está em 49º lugar do ranking e pode subir bastante caso vença neste domingo. Mas Roddick, número 4 do mundo, está em excelente fase. Invicto há 14 jogos, o norte-americano de 21 anos venceu os dois últimos torneios que disputou, os Masters Series de Cincinnati e Montreal.