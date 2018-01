Saretta joga tênis com ministro O tenista Flávio Saretta teve uma audiência diferente com o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, nesta sexta-feira, em Brasília. Os dois formaram uma dupla para disputar uma partida de tênis contra o técnico Carlos Alberto Chabalgoity e o secretário-executivo da pasta, Francisco Gil Castelo Branco. Número 2 do País, Saretta esteve em Brasília por algumas horas para pedir patrocínio à empresas estatais, além de manter contatos com Agnelo Queiroz. Ele se prepara para disputar o torneio de Wimbledon, a partir do dia 23 de junho, em Londres. Na partida desta sexta, o tenista e o ministro venceram seus adversários por 6 a 3.