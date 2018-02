Saretta marca o 1º ponto na Davis Flávio Saretta marcou o primeiro ponto da Brasil, no confronto diante da Colômbia, pelo Grupo II do Zonal Americano da Copa Davis. Apesar de sua já preocupante irregularidade, venceu Pablo Gonzalez por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 6/4 e 6/1. Como jogador que já esteve próximo dos 50 primeiros do mundo, com talento incontestável e campanhas memoráveis, como as oitavas de final de Roland Garros, era mesmo de se esperar que Saretta colocasse o Brasil na frente neste primeiro jogo. Só que no segundo set, sua atitude e a uma repentina perda de concentração acabou permitindo ao colombiano, apenas o número 432, ganhar um set. Por sorte, o capitão Fernando Meligeni soube como recolocar Saretta em jogo para definir a vitória, abrindo as portas para a equipe brasileira vencer o confronto.