Saretta, Mello e Alves abandonam torneio em Florianópolis Os três primeiros colocados do ranking brasileiro de tênis decepcionaram nesta quarta-feira, na estréia do Aberto de Santa Catarina, torneio challenger que distribui US$ 50 mil em prêmios. Flávio Saretta, Thiago Alves e Ricardo Mello abandonaram seus jogos por problemas físicos. Número 112 do mundo e líder do ranking nacional, Flávio Saretta agüentou apenas o primeiro set diante do argentino Brian Dabul, que venceu por 7/5. Com uma gripe, o brasileiro acabou desistindo do jogo. "Tomei alguns medicamentos e precisei de soro. Peguei esta gripe quando cheguei aqui. Fico chateado, pois o Costão do Santinho é um lugar onde gosto de jogar. Isto vai atrapalhar os meus planos, pois já vinha há duas semanas sem jogar", explicou o tenista. Thiago Alves, por sua vez, é o segundo colocado do ranking brasileiro. Mas, com dores nas costas, também só ficou um set em quadra, perdendo por 6/1 para o argentino Diego Junqueira. "Vou precisar parar umas duas semanas. Preciso dar um tempo para curar esta dor", revelou. Já Ricardo Mello, o número 3 do Brasil, foi um pouco mais longe contra o também brasileiro Caio Zampieri. Perdeu o primeiro set por 6/2 e desistiu quando estava levando de 3/1 no segundo. Ele colocou a culpa numa virose curada recentemente. "Meu físico tá muito ruim. Estou com as pernas tremendo, o coração bastante acelerado e achei melhor parar e cuidar do físico nos próximos dias, para não comprometer os outros torneios. Queria estar bem, dar 100% para manter o título, mas estas coisas fogem ao controle da gente e precisamos aceitar", disse o atual campeão do torneio.