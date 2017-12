Saretta não resiste a Hewitt e é eliminado O tenista brasileiro Flávio Saretta foi eliminado nesta quinta-feira, nas oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo, ao ser derrotado pelo australiano Lleyton Hewitt por 2 sets a 1. Saretta fez um bom jogo. Deu trabalho no primeiro set, quando perdeu por 6/4, e venceu o segundo por 6/2 mostrando um tênis de alto nível. Mas na terceira e decisiva série, o brasileiro não resistiu ao jogo do australiano e perdeu por 6/4. De qualquer maneira, esta foi a melhora campanha de Saretta em torneios do Masters Series. Já Hewitt enfrenta agora o austríaco Jurgen Melzer nas quartas-de-final de Hamburgo. Depois dessa campanha em Hamburgo, Saretta certamente vai ganhar muita confiança para Roland Garros, que começa dia 24, em Paris. Fez um jogo consistente e falhou apenas no início do terceiro set, quando teve seu serviço quebrado. Neste momento, desviou o foco do jogo, perturbou-se com as marcações do juiz, fez as suas já famosas "embaixadinhas" com a bolinha de tênis, enquanto Hewitt não perdeu a concentração e abriu a vantagem que definiria o jogo.