Saretta: o melhor brasileiro na Corrida O paulista Flávio Saretta é o tenista brasileiro melhor colocado no ranking da Corrida dos Campeões da ATP - que leva em conta o desempenho na atual temporada. Saretta ocupa a posição de número 80 no ranking divulgado nesta segunda-feira, e está bem à frente de André Sá e Alexandre Simoni, que ocupam a 90ª posição, com 7 pontos. Gustavo Kuerten, que é o segundo no ranking de Entradas (que avalia o desempenho das últimas 52 semanas) é apenas o 151º. Guga, que estréia nesta terça-feira no Torneio de Buenos Aires, tem apenas 1 ponto até agora. A liderança do ranking é do sueco Thomas Johansson, que acumula 210 pontos. O russo Marat Safin é o segundo com 143 e o checo Jiri Novak o terceiro, com 126. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões. 1. Thomas Johansson (SUE) 210 pontos 2. Marat Safin (RUS) 143 3. Jiri Novak (Rep.CH) 126 4. Tommy Haas (ALE) 90 5. Roger Federer (SUI) 89 6. Greg Rusedski (ING) 81 7. Younes El Aynaoui (MAR) 74 8. Fernando González (CHI) 68 9. Tim Henman (ING) 65 10. Jonas Bjorkman (SUE) 63