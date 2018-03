Saretta passa às quartas em Praga O brasileiro Flávio Saretta derrotou, nesta quinta-feira, o tcheco Michal Tabara, cabeça-de-chave 8, e passou às quartas-de-final do Challenger de Praga, na República Tcheca. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2. Nesta sexta-feira, Saretta terá mais um tenista tcheco pela frente, o terceiro na semana: Ivo Minár, de 20 anos, que foi vice-campeão do torneio no ano passado. Na primeira rodada, o brasileiro havia derrotado o local Filip Zerman. Um dos objetivos de Flávio Saretta em Praga é não despencar muito no ranking mundial de entradas da ATP. Em 119º lugar, o brasileiro defende nesta semana os 75 pontos ganhos com as oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo, no ano passado. O campeão na República Tcheca ganha 63 pontos.