Saretta pega argentino em Aracaju Com um número recorde de participantes na competição - um total de 13 jogadores - o tênis brasileiro espera comemorar o primeiro título da Copa Petrobras, que será jogado esta semana em Aracaju. O circuito já teve as etapas de Santiago do Chile , Buenos Aires, Santa Cruz e Bogotá. Até agora, a melhor campanha de um brasileiro foi a de Franco Ferreiro, que chegou à final em Santa Cruz. Com um bom número de inscritos, os quatro wild cards (convites) destinados aos brasileiros, além dos que superaram o qualifying, a perspectiva é mesmo de bons resultados. Um dos favoritos ao título é Flávio Saretta que vai estrear com o argentino Brian Dabul. Os outros jogos com brasileiros são os seguintes: Francisco Costa joga com o cabeça-de-chave número 1, o espanhol Santiago Ventura, Lugas Engel pega o alemão Frank Moser, André Ghem, o argentino Ignacio Gonzalez; Lenoir Ramos, o espanhol Juan Hidalgo; Daniel Melo, o argentino Juan Pablo Guzman; Franco Ferreiro, o também brasileiro Raony Carvalho; Marcelo Melo joga com o também brasileiro Rafael Millon; e num outro encontro entre brasileiros, Luis Grangeiro joga com Henrique Silva.