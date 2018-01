Saretta pega francês na estréia em Lyon Flávio Saretta vai ter uma estréia, no mínimo, complicada no torneio de Lyon, chamado de Grand Prix. Vai pegar um jogador da casa, o francês Arnaud Clement, número 39 do ranking mundial. O jogo ainda não tem data definida, podendo ser tanto na segunda como na terça-feira. O Grand Prix de Lyon é um dos mais tradicionais do circuito. É disputado em carpete, num estádio para mais de seis mil pessoas. No ano passado, Gustavo Kuerten chegou à final, perdendo o título para o francês Paul Henri Mathieu. Desta vez, Guga não joga e, por isso, vai perder pontos no ranking. Para Saretta, Lyon, com seus encantos e atraente culinária, será o primeiro torneio da temporada de outono de quadras rápidas na Europa. O brasileiro tem uma chave difícil na competição. Se passar por Clement, o que não é nada fácil, terá na segunda rodada o vencedor de Yevgeny Kafelnikov e Fernando Vicente. Tóquio - Duas vezes vice-campeão na temporada (na Austrália e no Brasil Open), o tenista alemão Rainer Schuettler está a um passo de conquistar o seu primeiro título em 2003. Venceu o francês Cyril Saulnier - 6/3 e 6/2 - e disputa neste domingo a final de Tóquio, diante de outro francês, Sebastien Grosjean, que eliminou o grande ídolo asiático, Paradorn Srichaphan, por 4/6, 6/3 e 6/4. Se ganhar o título, Schuettler vai para 535 pontos na Corrida dos Campeões, confirmando sua condição de forte candidato a uma das oito vagas do Masters Cup, de Houston, em novembro. A final feminina de Tóquio terá duas revelações do tênis russo: Aniko Kapros e Maria Sharapova, que é apontada como sucessora de Anna Kournikova, e já está em busca de seu primeiro título.