Saretta pega Moyá logo na estréia O tenista Flávio Saretta terá uma estréia complicadíssima no ATP de Acapulco, no México. Nesta terça-feira, Saretta enfrenta o espanhol Carlos Moyá, número 4 do mundo e que venceu o Torneio de Buenos Aires, no último final de semana. ?Fiz dois bons jogos em Buenos Aires, especialmente contra o Guga, e isso me dá muita confiança", garante Saretta, que chegou cedo à cidade mexicana e se diz muito bem adaptado ao piso lento. Moyá foi justamente quem eliminou Guga do torneio argentino. Saretta não vem dando sorte na formação das chaves. Nesta temporada, estreou contra o suíço Roger Federer, então número 6 do mundo, no Aberto da Austrália e pegou Guga ainda nas oitavas de Buenos Aires. "Isso faz parte, se você quiser ser campeão terá de ganhar de todo mundo", ameniza ele. No ano passado, Saretta parou na primeira rodada de Acapulco ao ser eliminado pelo cabeça 1, o alemão Tommy Haas. Com a vitória que obteve em Buenos Aires, Saretta recuperou uma posição no ranking de entradas da Associação masculina e aparece nesta segunda-feira no 89º lugar.