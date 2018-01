Saretta perde a final no México O brasileiro Flávio Saretta foi derrotado pelo francês Florent Serra por 6-1 e 6-4 na final do Challenger do México, neste domingo. Saretta teve problemas na partida com o forte saque do adversário e ainda precisou de atendimento médico, pois sentiu dores no cotovelo direito, obrigando a partida a ficar paralisada por seis minutos após o quinto game. A partida durou 1h20. Com a vitória, o francês recebeu US$ 18 mil e 90 pontos no ranking mundial. Já Saretta ganha US$ 10.600 e 63 pontos.