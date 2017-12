Saretta perde batalha em Cincinnati Numa verdadeira batalha, com quase três horas de duração, o tenista brasileiro Flávio Saretta perdeu para o argentino Mariano Zabaleta por 6/7 (7/2), 6/2 e 6/4 e desperdiçou uma boa chance de chegar às quartas-de-final de um Masters Series. No terceiro e decisivo set esteve em vantagem de 4 a 3 e saque. Não confirmou a superioridade no placar e caiu nas oitavas-de-final em Cincinnati. Apesar do resultado, Saretta vai provavelmente comemorar a sua entrada, pela primeira vez, no grupo dos 50 primeiros do ranking mundial da ATP, depois desta campanha. O tenista brasileiro ainda mostrou qualidades para vencer esta partida. Fez um primeiro set consistente e mostrou personalidade para ganhar a série no tie break. No set seguinte, perdeu a concentração depois de receber a marcação de uma falta de pé de segundo serviço - pisou na linha antes de executar o saque - e deu praticamente de presente o empate. No terceiro e decisivo set, voltou a dominar o jogo, mas pecou pela indecisão e desperdiçou uma boa chance de fazer campanha memorável em Cincinnati. Agora, pelas quartas-de-final, Zabaletta vai enfrentar Andy Roddick, o favorito ao título, enquanto Guillermo Coria joga com Max Mirnyi e Mardy Fish enfrenta David Nalbandian. No torneio de duplas, Gustavo Kuerten também fez um jogo longo em três sets. Ao lado do russo Yevgeny Kafelnikov foi eliminado por Buphati Mabhesh e Max Mirnyi por 2/6, 6/3 e 6/1.