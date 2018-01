Saretta perde de virada e está fora Depois de um início arrasador, quando venceu o primeiro set por 6/1, o brasileiro Flávio Saretta perdeu a concentração e acabou dominado pelo checo Jan Vacek em partida válida pelas quartas-de-final do Brasil Open - torneio da ATP que está sendo realizado na Bahia. O checo venceu os dois sets seguintes por 7/6 (7-4) e 6/2, fechando o jogo em 2 sets a 1. Com a vitória, garantiu sua vaga nas semifinais do torneio, quando vai enfrentar o brasileiro Alexandre Simoni, que hoje passou por Ricardo Mello.