Saretta perde e é eliminado em Barcelona O tenista Flávio Saretta não foi muito longe no ATP Tour de Barcelona e perdeu nesta quarta-feira, na segunda rodada do torneio, para o belga Kristof Vliegen, número 151 do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 3-6, em 1h37 de jogo. Vliegen espera agora nas oitavas-de-final o ganhador da partida entre o argentino Juan Ignacio Chela e o francês Olivier Patience. Nos demais confrontos do dia, o espanhol Feliciano López derrotou o compatriota David Sánchez por 6-3, 2-6 e 6-4, enquanto o argentino Mariano Zabaleta ganhou do espanhol Fernando Vicente por 6-0 e 6-3. Outro espanhol também avançou no torneio: Fernando Verdasco foi beneficiado pela desistência do austríaco Peter Luczak, quando vencia o primeiro set por 5-1. Guga - Gustavo Kuerten ainda mantém acesas as chances de conquistar um título no saibro. Seu próximo jogo pelo torneio será nesta quinta-feira diante do vencedor da partida entre o argentino Guillermo Cañas e o croata Mario Ancic.