Saretta perde e está fora de Wimbledon O tenista Flávio Saretta lutou, mas não conseguiu superar o suíço Ivo Heuberger. O brasileiro venceu o primeiro set por 7-5, mas perdeu os três seguintes por 0-6, 1-6 e 6-7 (9/11) e deu adeus nesta terça-feira ao Torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano. Com a derrota de Saretta, André Sá é o único representante do Brasil no torneio disputado em piso de grama. Ele enfrenta logo mais o marroquino Hicham Arazi. Nos demais confrontos do dia, o belga Xavier Malisse derrotou o checo Jiri Novak por 6-3, 6-4 e 6-4, o austríaco Alexander Peya eliminou o norte-americano Jeff Salzenstein por 6-2, 6-4 e 6-2, Irakli Labadze, da Geórgia, venceu o belga Kristof Vliegen por 6-2, 6-4, 3-6 e 6-2, o australiano Mark Philippoussis bateu o belga Christophe Rochus por 6-3, 6-4 e 6-2 e o sul-africano Wayne Ferreira despachou o croata Ivan Ljubicic por 5-7, 7-6 (7/5), 7-5 e 6-2. E mais: Cyril Saulnier (França) ganhou de Michael Llodra (França) por 7-5, 4-6, 7-6 (8/6) e 7-6 (7-3), Dmitry Tursunov (Rússia) eliminou Marat Safin (Rússia) por 4-6, 7-5, 6-3 e 7-6 (7/1), Jan-Michael Gambill (USA) bateu Max Mirnyi (Bielo-Rússia) por 6-3, 7-5 e 6-4, Lu Yen-Hsun (Taiwan) ganhou de Jan Vacek (República Checa) por 6-3, 4-6, 6-3 e 6-2, Sargis Sargsian (Armênia) despachou Marc Lopez (Espanha) por 6-4, 6-3, 4-6 e 6-2 e Joachim Johansson (Suécia) superou Arnaud Clement (França) por 6-2, 7-6 (7/3) e 7-6 (9/7).