Saretta perde, mas Júlio Silva avança Apenas um brasileiro, dos cinco que entraram na chave principal do torneio, avançou para as quartas-de-final da etapa chilena da Copa Petrobrás de Tênis. Júlio Silva venceu nesta quinta-feira o romeno Gabriel Moraru, por 6/1 e 6/3. Enquanto isso, Flávio Saretta caiu diante do argentino Christian Villagran, por duplo 6/4. Curiosamente, Júlio Silva está jogando com as raquetes de Ricardo Mello. É que o tenista, antes de viajar para Santiago, teve seu equipamento roubado e, às pressas, pediu outro emprestado para seu companheiro de Campinas, que está de férias.