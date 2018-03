Saretta perde na estréia em Stuttgart Flávio Saretta decepcionou em sua estréia no Torneio de Stuttgart, na Alemanha, com prêmios de US$ 665 mil. Ele foi derrotado nesta segunda-feira pelo armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Outro tenista brasileiro que caiu logo na primeira rodada em Stuttgart foi Ricardo Mello, que é atualmente o terceiro melhor do País no ranking mundial. Contra o espanhol Feliciano Lopez, ele perdeu por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Em outras partidas do dia em Stuttgart, o argentino Gaston Etlis ganhou do alemão Alexander Popp por 6/3 e 6/2, o espanhol Alberto Martin derrotou o paraguaio Ramon Delgado por 7/6 (7/2) e 6/3, o francês Paul-Henri Mathieu venceu o checo Tomas Zib por 6/1 e 6/2 e o checo Jiri Vanek eliminou o alemão Simon Greul por 4/6, 6/1 e 6/3.