Saretta perde na estréia na Áustria Flávio Saretta foi eliminado logo na sua estréia no Torneio de Kitzbuehel, na Áustria, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. O tenista brasileiro foi surpreendido pelo costa-riquenho Juan Antonio Marín, que tinha saído do qualifying, e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6, e 6/3. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira na primeira rodada do torneio austríaco, o italiano Andrea Gaudenzi ganhou do francês Nicolas Coutelot por 6/0 e 6/2, o chileno Nicolas Massu venceu o eslovaco Karol Kucera com um duplo 6/3, o russo Nikolay Davydenko derrotou o armênio Sargis Sargsian por 7/6 e 6/3 e o italiano Renzo Furlan eliminou o austríaco Herbert Wiltsching com 6/1 e 6/1.