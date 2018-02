Saretta perde na estréia no México O tenista paulista Flávio Saretta não passou da estréia no Challenger de Leon, no México. Com um desempenho irregular, Saretta caiu diante do belga Dick Norman, número 169 do ranking mundial, ao perder o jogo por dois sets a zero, num duplo 6/3. ?Eu já sabia que seria muito difícil, porque o cara (Norman) mede mais de 2 metros, é canhoto e saca muito bem. Além disso, tem a altitude e em quadra rápida. Nessas condições é muito complicado?, afirmou Saretta. ?Eu vou continuar treinando e apostando que vou conseguir melhores resultados mais para frente?, acrescentou o brasileiro que hoje ocupa a 127ª posição no ranking.