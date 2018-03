Saretta perde na semifinal em Praga O tenista brasileiro Flávio Saretta perdeu para o checo Jiri Vanek na semifinal do Torneio Challenger de Praga, na República Checa. Na partida deste sábado, o número 3 do Brasil foi derrotado por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7, 6/1 e 6/4. ?Foi outro jogo bastante duro. O cara esteve mais consistente do que eu, em alguns momentos da partida, e isso acabou fazendo a diferença. Mas, mesmo assim, foi uma boa semana, principalmente porque joguei muito bem. Sigo para Roland Garros bastante motivado?, disse Saretta, que disputará o qualifying do torneio francês do Grand Slam.