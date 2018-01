Saretta perde na semifinal na Áustria O sonho do título no torneio de St Poelten, na Áustria, terminou para o tenista brasileiro Flávio Saretta. Nesta sexta-feira ele foi derrotado pelo espanhol Fernando Vicente por 2 sets a 0, na semifinal da competição. As parciais da partida foram de 6/4 e 6/2. A boa campanha na Áustria vai render bons frutos a Saretta. Na próxima lista da ATP a ser divulgada na segunda-feira, ele vai aparecer próximo à 70ª posição no ranking da Corrida dos Campeões. Na final, Vicente vai enfrentar o equatoriano Nicolas Lappenti, que também nesta sexta derrotou o belga Olivier Rochus por 2 sets a 1: as parciais foram de 2/6, 6/2 e 6/4. A final será disputada neste sábado.