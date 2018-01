Saretta perde o primeiro set Meio sem vibração, sem lutar muito pelos pontos, Flávio Saretta perdeu o primeiro set de seu jogo diante do espanhol Feliciano Lopez, válido por uma vaga nas oitavas de final do Torneio de Wimbledon. Saretta cedeu seu serviço logo no terceiro game, com o tenista espanhol aproveitando bem a oportunidade para segurar a vantagem e fechar o set por 6/4. Logo a seguir, Saretta saiu sacando o segundo set e com vantagem de 40 a 15, o jogo foi interrompido por causa de chuva. O dia está bastante nublado em Wimbledon e a previsão é de tempo instável durante todo o dia