Saretta perde para chileno em Viña del Mar Com sua potente direita e um jogo consistente de fundo de quadra, o chileno Fernando Gonzalez derrotou o paulista Flávio Saretta por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3 e acabou com a possibilidade de uma final brasileira no ATP Tour de Viña Del Mar. A decisão será neste domingo, com Gonzalez diante de Gustavo Kuerten, em jogo programado para as 22 horas, horário de Brasília. Guga e Gonzalez já se enfrentaram por duas vezes, sempre com vitória do brasileiro. A primeira foi em Roland Garros 2002 e a outra em Acapulco, no ano passado.