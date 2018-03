Saretta perde semifinal para Ferrero Depois de fazer um bom primeiro set, Flávio Saretta não resistiu ao jogo do espanhol Juan Carlos Ferrero e acabou sendo eliminado nas semifinais do ATP Tour de Valência, na Espanha, ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Apesar da derrota, o tenista brasileiro vai melhorar sua posição no ranking mundial a ser divulgado na próxima segunda-feira. Marcou 75 pontos e deverá subir da 80ª para a 72ª posição na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Cabeça-de-chave número 1 do torneio em Valência, Ferrero vai disputar o título neste domingo, diante do belga Christophe Rochus, que eliminou o também espanhol Fernando Vicente por 6/3 e 6/2.