Saretta perde também o segundo set As paralisações na partida por causa de chuvas, não ajudaram muito o tenista brasileiro Flávio Saretta a encontrar seu jogo, motivação e determinação pela vitória. Assim, voltou a perder o segundo set de sua partida diante do espanhol Felician o Lopez pela terceira rodada do torneio, que agora lidera por 6/4 e 6/4. Saretta cedeu o seu serviço logo no terceiro game, dando vantagem de 2 a 1 para Lopez. O brasileiro teve a chance de reagir com o espanhol sacando com 0 a 40 no 4 a 3, mas não aproveitou e parece ter desanimado um pouco. O terceiro set já está em andamento.