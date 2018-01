Saretta pode disputar quinto jogo Não será nenhuma surpresa se os times de Brasil e Suécia aparecerem com escalações diferentes para este domingo decisivo da Copa Davis, em Helsingborg. Como a atual regulamentação da competição permite alterações de última hora no último dia de jogos, os capitães das duas equipes, Ricardo Acioly e Mats Wilander, guardam estrategicamente suas opções. No primeiro jogo, porém, não deve acontecer surpresas. Gustavo Kuerten vai enfrentar Jonas Bjorkman, em partida programada para às 10 horas de Brasília, com SporTV. E, dependendo do resultado, se a decisão do confronto for para o quinto jogo, o técnico Wilander deve mesmo usar o ?coringa" Thomas Enqvist, já bem melhor da contusão, para a cartada final. Aliás, o principal jogador da equipe sueca treinou nos últimos dois dias e aparentemente não sentiu problemas na coxa, como tinha acusado na quinta-feira. Pelo lado do Brasil, Flávio Saretta pode ser a grande surpresa, jogando no lugar de André Sá. O técnico Acioly poderia usar esta opção, pois Saretta é um jogador bastante talentoso e que vem merecendo um lugar no time, embora o treinador tenha dito que ficou satisfeito com a apresentação de Sá diante de Bjorkman. Nos bastidores, cresceu muito a cotação de Sarettinha, pelo fato de ser tão descontraído que possivelmente nem sentiria a pressão de decidir o confronto. Força Jovem - O tênis brasileiro poderá ganhar um incentivo muito grande para a formação de jogadores. Neste ano, na segunda semana de setembro, será realizada no Rio, a Assembléia Geral da ITF, a Federação Internacional de Tênis. O detalhe é que, além da eleição para presidente da entidade - com muitas possibilidades de reeleição do italiano Francesco Ricci Bitti - o Brasil poderá ter um representante na diretoria: o atual presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Nelson Nastás, que deve substituir o argentino Eduardo Molinê, há 16 anos no cargo. A ITF, além de organizar os torneios do Grand Slam, destina grande apoio aos juvenis e trabalho de base. Com Nastás na diretoria da entidade e com poder de decisão, o Brasil deverá ganhar muitos torneios específicos para a formação de talentos. ?Já estamos dando muito apoio aos juvenis, aproveitando os benefícios da Lei Agnelo Piva, com equipes viajando pelo circuito Cosat (Sul Americano) com despesas custeadas pela CBT. Assim, os pais não têm mais de gastar com seus filhos em torneios oficiais", disse. ?E agora com esta perspectiva de o Brasil tem um representante na diretoria da ITF, vamos poder realizar uma série de torneios da categoria Future, para tenistas no início da fase profissional, assim como competições juvenis."