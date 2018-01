Saretta quase pediu autógrafo para Agassi Flávio Saretta deixa Roland Garros, depois da derrota para Andre Agassi por 6/2, 6/1 e 7/5, com a certeza de ter feito o melhor torneio de sua vida. Mas, justamente, num momento tão importante da carreira viveu dias complicados, como as dores nas costas e a viagem de volta ao Brasil de seu treinador, o gaúcho João Zwetsch. No jogo, Saretta sentiu que as dores não o permitiam sacar com a eficiência necessária para não ser dominado pelas excelentes devoluções de Agassi. Resultado, deu até um show de bola, fazendo embaixadinhas, mas não resistiu a força do norte-americano. "Fiz o melhor que podia, mas diante de um jogador como Agassi não deu", conformou-se Saretta, que depois da partida ouviu elogios do norte-americano e até confessou. "Ele (Agassi) disse que estou jogando bem, que devo continuar assim e fiquei até com vontade de pedir um autógrafo para ele." Meio sem graça, Saretta revelou que a viagem do técnico João Zwetsch de volta ao Brasil foi por problemas particulares. Não confirmou as versões de que haveria um desgaste entre ele e o treinador, uma discussão durante um jogo ou mesmo a interferência para receber medicamentos para suas dores nas costas. "Na semana que vem devo estar com o Zwetsch, vamos sentar juntos e decidir o que fazer." Para a partida com Agassi, Saretta recebeu instruções e aqueceu com o técnico da Copa Davis, Ricardo Acioly: "Combinamos de que daria uma mão", disse. E o jogador também teve no seu box, o coordenador técnico de sua equipe, o ex-tenista Carlos Chabalgoity. Agassi - Enquanto isso, Andre Agassi, bem humorado na entrevista coletiva e muito contente por chegar a segunda semana do torneio, apesar das dores musculares, chegou inclusive a lembrar seu primeiro título em Itaparica, ao enfrentar um brasileiro como Saretta. "Itaparica está sempre em minha memória. Lembro de todos os jogos e do prêmio de US$ 90 mil que recebi em dinheiro.