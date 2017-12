Saretta sai na frente no Ibirapuera Flávio Saretta saiu na frente no Grupo "B" do Tênis Espetacular, ao marcar uma vitória por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2 sobre o argentino Gaston Gaudio, nesta quarta-feira à noite, no Ginásio do Ibirapuera. O jogo não teve muitas emoções. Os dois tenistas estavam sem ritmo e se preocuparam muito com as jogadas de efeito do que propriamente em lutar pelos pontos. Melhor para o brasileiro que soube aproveitar a a certa displicência do argentino para marcar sua primeira vitória na competição. "Acho que pelo tempo em que fiquei parado fiz uma boa partida", analisou Saretta, que agora só volta a jogar nesta sexta-feira diante do chileno Fernando Gonzales. "Aproveitei as chances e venci o jogo."