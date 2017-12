Saretta só volta a jogar na sexta Flávio Saretta ganhou uma folga e só volta a jogar na sexta-feira, pela segunda rodada do US Open. Depois de estrear na terça, com vitória sobre o norte-americano Vincent Spadea, o tenista brasileiro enfrentará o equatoriano Nicolas Lapentti. A vitória sobre Spadea, cabeça-de-chave número 32 do torneio, deixou Saretta empolgado. "Fiz um bom primeiro jogo, consegui me manter na luta até o fim e acho que estou bem preparado para enfrentar o Nico (como é conhecido Lapentti)", disse o brasileiro. Caso ganhe de Lapentti, Saretta poderá encontrar-se com um dos principais favoritos ao título do US Open, o norte-americano Andy Roddick, que superou Tim Henman na estréia por 6/3, 7/6 (7/2) e 6/2.