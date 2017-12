Saretta sobe e joga em Santa Cruz Com duas quartas-de-final das últimas semanas (em Santiago do Chile e em Buenos Aires), Flávio Saretta subiu no ranking e está próximo de seu objetivo de encerrar a temporada entre os cem primeiros. Ocupa atualmente a posição de número 109. Tem agora, a oportunidade de ganhar mais alguns pontos, na disputa da terceira etapa da Copa Petrobrás, em Santa Cruz, na Bolívia. Sua estréia, coincidentemente, será contra o brasileiro Marcos Daniel. Em Buenos Aires, ele também fez o primeiro jogo com um compatriota, Júlio Silva. Em Santa Cruz, o tênis brasileiro está com um número recorde de jogadores na chave principal, com seis tenistas. Esta etapa teve um qualifying relativamente tranqüilo, com jogadores ainda pouco conhecidos e em busca de seus primeiros pontos na ATP, conseguindo lugar na competição, como Felipe Lemos e Rafael Millon. Os outros brasileiros no torneio são Júlio Silva e Franco Ferreiro. Além de Saretta x Daniel nesta primeira rodada em Santa Cruz, haverá ainda Franco Ferreiro diante de Carlos Salmanca (Colômbia), Júlio Silva com Ignacio King (Argentina), Rafael Millon com Juan Pablo Guzman (Argentina) e Felipe Lemos com Hugo Armando (EUA). Os jogos em Santa Cruz são disputados a partir das 18 horas (21 horas de Brasília). É que nesta época do ano, os ventos durante o dia são muito fortes e só costumam diminuir no final da tarde. Para Saretta chegar aos cem primeiros, como deseja, vai ter de fazer boas campanhas nas próximas etapas, tanto em Santa Cruz, como em Bogotá semana que vem. Ele foi o único brasileiro a subir na ATP esta semana. Gustavo Kuerten manteve a 40ª colocação e Ricardo Mello - que já encerrou a atual temporada - está em 64º. Feminino - No Masters Feminino - WTA Championship -, em Los Angeles, a vitória na semifinal de Serena Williams sobre a francesa Amelie Mauresmo por 4/6, 7/6 (7/2) e 6/4, garantiu a Lindsay Davenport a liderança do ranking em 2004. Mauresmo precisaria do título para ser a número 1. Serena decidiria o título diante da russa Maria Sharapova, que, na outra semifinal, superou Anastasia Myskina por 2/6, 6/2 e 6/2.