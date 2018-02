Saretta sobe; Guga mantém sua posição A boa campanha no Torneio de Nottingham, na semana passada, quando chegou às quartas-de-final, rendeu algumas posições para Flávio Saretta no ranking mundial. Na lista divulgada nesta segunda-feira, pela ATP, o tenista brasileiro subiu 5 colocações na Corrida dos Campeões - é o 65º - e mais 7 no Ranking de Entradas - é o 68º. Saretta tenta agora uma boa campanha em Wimbledon, onde deve estrear nesta terça-feira, contra o suíço Ivo Heuberger. O outro brasileiro no torneio inglês é André Sá, que também joga terça, com o marroquino Hicham Arazi. Sem jogar na semana passada e fora também de Wimbledon, Gustavo Kuerten manteve suas posições no ranking mundial. É o 14º na Corrida dos Campeões e ocupa a 24ª colocação na lista de entradas. O líder dos dois rankings continua sendo o suíço Roger Federer.