Saretta sobe no ranking mundial O título no Aberto de São Paulo, conquistado no domingo, fez com que Flávio Saretta subisse 10 posições no ranking mundial. Na primeira lista divulgada pela ATP em 2003, nesta segunda-feira, ele aparece na 82ª colocação no ranking de entradas. O melhor brasileiro ainda é Gustavo Kuerten, em 37º lugar. Depois de Guga, aparecem André Sá em 65º e Fernando Meligeni em 74º. O líder do ranking de entradas ainda é o australiano Lleyton Hewitt, mantendo a confortável posição conquistada na temporada passada. Em Auckland, Guga elogiou muito a boa performance de Saretta neste começo de temporada. "Acredito que este ano o Saretta possa mesmo deslanchar", disse o principal tenista brasileiro. "Vejo chances dele até ganhar um ATP Tour. Por isso, sempre vai ser um dos favoritos em torneios challengers, como o que conquistou em São Paulo." Saretta viaja nesta terça-feira para Melbourne, onde a partir do dia 13 disputa o Aberto da Austrália, torneio do Grand Slam em que ele já está garantido na chave principal. Novidades - Enquanto no ranking de entradas não há muitas mudanças, a Corrida dos Campeões, lista que computa apenas os resultados da temporada, tem algumas surpresas. O líder é o austríaco Stefan Koubek, que somou 50 pontos com o título no Torneio de Doha, no Catar. Em segundo lugar na Corrida dos Campeões há três tenistas empatados, todos com 35 pontos conquistados por terem sido campeões ou vice na primeira semana da temporada. O russo Nikolay Davydenko venceu em Adelaide, o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou na Índia e o norte-americano Jan-Michael Gambill ficou em segundo lugar no Catar. Corrida dos Campeões: 1º Stefan Koubek (Áustria) - 50 2º Nikolay Davydenko (Rússia) - 35 2º Jan-Michael Gambill (Estados Unidos) - 35 2º Paradorn Srichaphan (Tailândia) - 35 5º Kristof Vliegen (Bélgica) - 25 6º Karol Kucera (Eslováquia) - 24 7º Younes El Aynaoui (Marrocos) - 22 7º Mikhail Youzhney (Rússia) - 22 9º Juan Ignacio Chela (Argentina) - 15 9º Richard Krajicek (Holanda) - 15 9º Jean-Rene Lisnard (França) - 15 9º Adrian Voinea (Romênia) - 15 Lista de Entradas: 1º Lleyton Hewitt (Austrália) - 4.485 2º Andre Agassi (Estados Unidos) - 3.395 3º Marat Safin (Rússia) - 2.845 4º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 2.740 5º Carlos Moyá (Espanha) - 2.630 6º Roger Federer (Suíça) - 2.590 7º Jiri Novak (República Checa) - 2.331 8º Albert Costa (Espanha) - 2.090 9º Tim Henman (Grã-Bretanha) - 2.065 10º Andy Roddick (Estados Unidos) - 2.045