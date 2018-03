Saretta sobe oito posições no ranking O brasileiro Flávio Saretta subiu oito posições no Ranking de Entradas, ao pular da 79ª para a 71ª posição. Não houve alteração entre os dez primeiros colocados. O norte-americano Andre Agassi segue na liderança. Guga manteve o 15º lugar. Confira os dez primeiros do Ranking de Entradas: 1) Andre Agassi (EUA) - 4.395 2) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.295 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.275 4) Carlos Moyá (ESP) - 3.035 5) Roger Federer (SUI) - 2.545 6) Andy Roddick (EUA) - 2.305 7) Marat Safin (RUS) - 2.150 8) Albert Costa (ESP) - 1.960 9) Jiri Novak (Rep. Checa) - 1.951 10) Paradorn Srichaphan (TAI) - 1.885