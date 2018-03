Saretta também é eliminado em Indian Wells Depois da boa estréia no torneio - em que derrotou o alemão Nicolas Kiefer por 2 a 0 - Flávio Saretta não resistiu ao jogo do norte-americano Vince Spadea e caiu na segunda rodada do Masters Series de Indian Wells, ao perder por 6/3 e 6/2. Esta foi a primeira derrota do tenista brasileiro para Spadea em 3 partidas, mas o resultado não deve afetar tanto o ranking de Saretta, que deverá continuar entre os 50 primeiros da ATP. O resultado só é frustrante, pois o tênis brasileiro, logo no primeiro fim de semana, já está fora de um dos mais importantes torneios do circuito mundial. Gustavo Kuerten perdeu na estréia para Taylor Dent, e agora Saretta diz adeus diante de Spadea. O Brasil fica assim, mais uma vez, longe dos grandes momentos do tênis, deixando claro que a renovação tem sido aquém das expectativas. Poucos jogadores estão na disputa dos principais torneios do circuito. Só para deixar uma ponta de inveja, o Leste Europeu parece estar revelando mais uma estrela do tênis feminino. Sesil Karatanchova, de apenas 14 anos, chegou à terceira rodada de Indian Wells, ao vencer Alexandra Stevenson e Magui Serna e vem de um dos centros mais famosos dos Estados Unidos: a academia de Nick Bolletieri. Sem dúvida, nasceu mais uma estrela do tênis.