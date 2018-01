Saretta tem alta e repensa calendário O tenista Flávio Saretta - que no sábado foi submetido a uma cirurgia de emergência para tirar o apêndice - recebeu alta na manhã desta segunda-feira. O jogador, que estava internado no Hospital Barra D?Or, no Rio de Janeiro, viajou para casa de sua família, em Americana, no interior de São Paulo. ?A cirurgia aconteceu sem qualquer problema", conta o coordenador técnico Carlos Chabalgoity, que acompanhou Saretta durante os jogos da Copa Davis, no último final de semana. "A recomendação médica é de 15 dias de completo repouso e só então ele poderá retomar os treinos. Com isso, teremos de reestruturar seu calendário para o final da temporada". Saretta passou a sentir muitas dores na região do abdômen na noite de sexta-feira. Acompanhado do pai, que é médico, decidiu fazer um exame no sábado, pouco antes do jogo de duplas que classificou o Brasil para o grupo mundial de 2003 da Davis. Constatado o apendicite, Saretta foi operado horas depois. "A programação anterior previa a disputa de torneios ATP na Ásia. Agora, ele provavelmente só volte ao circuito no final de outubro", calcula Chabalgoity.