Saretta tem sorte e herda vaga O tenista brasileiro Flávio Saretta perdeu para o francês Antony Dupuis por 2 sets a 1 (6/3, 5/7 e 6/4) neste sábado, na última rodada do torneio qualificatório, mas teve sorte. Com as desistências do australiano Lleyton Hewitt, do norte-americano Taylor Dent e do sueco Joachim Johannson, o brasileiro acabou ficando com um das vagas e vai disputar o torneio de Roland Garros na chave principal. Sua estréia está marcada para terça-feira, contra o britânico Greg Rusedski Saretta teve sorte duplamente já que o belga Dick Norman perdeu na última rodada do qualifying. Caso tivesse vencido, estaria na frente no brasileiro para ser chamado como ?lucky looser?, ou seja, um "perdedor de sorte". Diante de Dupuis, Saretta saiu em vantagem já no primeiro game, quebrando o serviço do adversário para depois fazer 2 a 0. Não conseguiu manter-se à frente e só foi reagir no segundo set. No terceiro e decisivo, embora estivesse jogando sempre atrás teve por duas vezes a chance de quebrar o serviço do francês. ESTRÉIAS - Já está definido que a parte de cima da chave masculina será jogada nesta segunda-feira. Assim, Ricardo Mello faz sua estréia diante de Peter Wessels, no mesmo dia em que o número 1 do mundo, Roger Federer, joga. A rodada ainda terá o espanhol Rafael Nadal, apontado como principal favorito ao título. Com esta fórmula, já anunciada, Gustavo Kuerten só faz sua estréia em Roland Garros na terça-feira diante de David Sanchez.